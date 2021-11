Sénégal - Congo / Krepin Diatta : "On pouvait tuer le match plus tôt..."

Les nombreuses occasions manquées par le Sénégal face au Congo ont été évoquées par Krepin Diatta qui estime que : " "On pouvait tuer le match plus tôt..." Un manque de justesse devant le but, à relativiser d'après l'analyse du joueur de l'AS Monaco qui préfère garder les bonnes choses faites par l'équipe qui a su finir sur une victoire...