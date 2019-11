Sénégal - Congo Brazzaville : Défaut de réservation ou stratégie de la FSF, pourquoi les Lions sont en regroupement au Lamantin Beach ?

En regroupement au Lamantin Beach de Saly, pour les besoins de la campagne des éliminatoires CAN 2021, les "Lions" du Sénégal seront dans un cadre totalement différent de leur habituelle "tanière" au Rinho resort. Un changement notoire opéré par le staff technique sénégalais, pour des raisons qui échappent encore au grand public. Toutefois, il semblerait que ce changement de dernier moment soit justifié par un défaut de réservation. Pour ne pas dire une réservation à temps dans leur hôtel habituel.



Nichés dans les 5 étoiles, du Lamatin Beach de Saly, les joueurs arrivés par petits groupes, sont ainsi moins exposés à la presse et autres sollicitations diverses. En effet, avec une entrée principale assez enclavée et sous haute surveillance, il est quasiment impossible d'accéder à l'intérieur des lieux sans être repéré et éconduit par les agents de sécurité. Des instructions fermes de la FSF qui ne veut laisser aucune faille. Un véritable casse-tête pour la presse locale en quête d'infos croustillantes.



Ceci justifierait peut-être la thèse allant dans le sens d'une stratégie mûrement réfléchie par le président de la fédération sénégalaise, Me Augustin Senghor et ses proches collaborateurs. Ces derniers cherchaient apparemment à maximiser les conditions de ce regroupement express (avec deux séances d'entraînement, une ouverte ce lundi 11 novembre, et une autre à huis clos le mardi.) Pour l'heure, aucune précision n'a été officiellement apportée sur les raisons de ce changement. Les "Lions" sont attendus ce soir sur la pelouse de Lat Dior à 18h00 GMT en séance open press...