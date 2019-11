Sénégal–Allemagne : Dakar veut concrétiser un appui de 58 milliards de Fcfa de Berlin

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Me Malick Sall, a réitéré l’engagement et la disponibilité du Gouvernement sénégalais à concrétiser, le 19 novembre 2019, lors du Sommet sur le Compact, un nouveau partenariat, pour lequel un appui financier d’environ 100 millions d’euros est attendu du Gouvernement fédéral allemand. C’était jeudi en début de soirée à l’occasion de la célébration de la fête nationale de la République fédérale d’Allemagne.

Me Sall a rappelé qu’en 2018, les deux Etats ont signé une déclaration conjointe sur l’ouverture de délibérations, en vue de négocier et conclure un partenariat pour encourager les réformes dans le cadre du Compact with Africa, initiative lancée en 2017 sous la présidence allemande du G20. Cette initiative permettra la prise en charge plus accrue de la coopération dans le domaine de la législation et de l’administration du travail, de l’accès au foncier et au financement, du développement des Pme ainsi que la formation professionnelle et technique.

Le Garde des Sceaux a magnifié l’excellence des relations de Coopération entre le Sénégal et la République fédérale d’Allemagne. Selon lui, ces rapports n’ont cessé de s’intensifier et de se diversifier durant ces dernières années. Ils se singularisent par leur transversalité ainsi que par une convergence de vues sur beaucoup de questions bilatérales et internationales, d’intérêt commun, a ajouté le ministre.

Me Sall a souligné que la République fédérale d’Allemagne intervient au Sénégal à travers ses deux principales agences d’exécution que sont la GIZ pour la mise en œuvre de la Coopération Technique et la KfW pour la Coopération Financière. « Notre partenariat est couplé à une vaste entreprise de Programmes dans le domaine énergétique, en parfaite articulation avec l’exécution du programme national de « Promotion des énergies renouvelables », promu par le Chef de l’État, dans une logique de diversification du mix énergétique », a affirmé le ministre. À ce titre, le ministre a cité, avec une très grande satisfaction, le Projet de Promotion des Energies renouvelables d’un budget de 27 millions d’euros, le Projet de Promotion de l’efficacité énergétique et de l’accès à l’énergie qui, avec un budget de 37 millions d’euros, concourt à l’extension et à l’amélioration du réseau électrique de Kaolack, Fatick, Mbour, Touba, Diourbel, Saint-Louis, Ziguinchor, Thiès et Tivaouane et le Projet d’Electrification rurale à Kaolack et Fatick.