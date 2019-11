Semaine mondiale de l’entrepreneuriat : Tamsir Faye plaide pour un renforcement de l’ANPEJ

Le Sénégal célèbre la semaine mondiale de l’entrepreneuriat édition 2019, du 18 au 22 novembre sous le thème « un écosystème fort par tous et pour tous ».

C’est dans ce cadre que l’Agence nationale pour la promotion de l’emploi des jeunes ANPEJ, en partenariat avec le programme Réussir au Sénégal de la coopération allemande GIZ et JOKKOLABS, a organisé ce mardi 19 novembre un panel sur le développement d’un écosystème entrepreneurial sénégalais et le rôle des universités et institutions de recherche.



Occasion saisie par le nouveau directeur général de l’ANPEJ pour lancer un vibrant plaidoyer pour le renforcement des moyens mis à la disposition de l’agence en charge de la promotion de l’emploi des jeunes.

« J’en appelle au président de la république, son excellence Monsieur Macky Sall, qui a déjà beaucoup fait pour la jeunesse de ce pays, à accompagner d’avantage l’ANPEJ en la dotant de ressources financières supplémentaires pour lui permettre de développer son offre de services » a déclaré Monsieur Tamsir Faye venu présider le panel.

La rencontre a vu la participation de partenaires importants de l’ANPEJ notamment le directeur du Programme Réussir au Sénégal de la GIZ, Michel Whal, de la coordonnatrice de la coopération espagnole au Sénégal AECID, Mme Belen REVELLES et de Mme NIOX directrice exécutive de JOKKOLABS.

Le panel a permis à de jeunes entrepreneurs et étudiants d’échanger avec des sommités universitaires et des mentors tels que les Professeurs Ibrahima Samba Dankoco, Mamadou Mansour Faye et Momar Diop.