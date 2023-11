Semaine mondiale de l’entrepreneuriat / Baïdy Agne, Pdt CNP : « Nous devons faire un plus grand effort pour écouter ceux que nous voulons aider »

La semaine mondiale de l’entrepreneuriat s’est ouverte ce lundi 13 novembre 2023 à Dakar par les acteurs du secteur. Le président du conseil national du patronat (CNP) a lancé un message aux acteurs et à l’Etat du Sénégal à plus écouter le cri de cœur de la jeunesse « « nous devons faire un plus grand effort pour écouter ceux que nous voulons aider » lance Baïdy Agne.







Le président du CNP a rappelé la proposition qu’il avait faite à l’Etat du Sénégal pour mieux prendre en charge le secteur et mieux accompagner la jeunesse. « J’avais proposé la création d’un vice premier ministre chargé de l’entreprenariat et de l’emploi pour une meilleure coordination des opérations des différents instruments de l’Etat » dit Baïdy Agne.



La semaine ouverte ce lundi 13 novembre 2023 va prendre fin le 19 novembre 2023. Des recommandations seront servies aux autorités pour mieux prendre en charge le secteur et mieux accompagner les jeunes porteurs de projets car dit-il « les jeunes entrepreneurs ont le potentiel nécessaire pour la création d’emploi » conclut-il.







Chamsidine SANE