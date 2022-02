Sédhiou : le nouveau stade portera le nom de Sadio Mané, selon le Maire Abdoulaye Diop...

Exceptionnel et héroïque lors de la CAN 2021 au Cameroun, le natif de Bambaly, Sadio Mané, auteur de 3 buts et 2 passes décisives sera encore récompensé par les populations de Sédhiou en lui donnant le nom de leur nouveau stade. L'annonce a été faite par le maire et par ailleurs ministre de la culture et de la communication, Abdoulaye Diop.



Selon lui, Sadio Mané a « honoré tout le Sénégal, la région de Sédhiou et toute la Casamance ». Le maire a aussi rappelé les multiples efforts que le sociétaire de Liverpool a réalisé dans plusieurs domaines, notamment la santé, l'éducation, le culte (il a construit un lycée, un poste de santé, rénové plusieurs mosquées etc.), sans compter l'aide et l'assistance apportées aux familles démunies et cela, dans la plus grande discrétion, ont aussi pesé dans la décision du ministre maire.



« Je voudrais, à travers cette décision de donner le nom de Sadio Mané au Stade de Sédhiou, traduire la reconnaissance de toutes les filles et fils de la région, envers un homme qui fait connaître à l’humanité tout entière, Bambali et son chef-lieu de région, à savoir Sédhiou. Sadio Mané mérite vraiment ce cadeau ».



Pour rappel, le nouveau lycée de Sédhiou portera désormais le nom du Pr Balla Moussa Daffé, lui aussi, honoré par le Maire Abdoulaye Diop...