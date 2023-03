Sédhiou / Macky Sall à la jeunesse : « Ne vous laissez retarder par aucun acteur politique ni par des insultes à longueur de journée sur les réseaux sociaux … Formez-vous et soyez utiles à votre pays! »

Avec un style décontracté, le président de la République a échangé avec la jeunesse de Sédhiou à travers la formule nouvelle « Jokko Ak Macky ». C’est un cadre de dialogue qui aura duré plus de 3h de temps entre les habitants des différents départements de Sédhiou et le président Macky Sall. Le message sans ambiguïté du chef de l’État adressé à la jeunesse du Sénégal à travers cette plateforme d’échanges dans le cadre de la tournée économique dans la région, est destiné bien au delà de cette frange présente devant lui.







Ainsi, comme il a l’habitude de le faire à chaque fois qu’il se trouve face à la jeunesse, Macky Sall revisite ses maux : « Vous êtes l’avenir de la nation. C’est criminel d’utiliser cette jeunesse en pensant être plus intelligente qu’elle. Je ne prendrai jamais cette option de vous leurrer et vous utiliser parce que je ne le ferais jamais à mon fils et je ne suis pas non plus ce genre d’homme politique qui vous invite à la dérive… », lance le président de République qui invite la jeunesse à plus de citoyenneté en préservant les biens publics qui leur appartiennent.







En outre, le président invite les jeunes à plus de responsabilité dans les actes et les décisions notamment dans le champ politique. « Le véritable défi, c’est la formation et l’emploi. Mais il faut surtout entreprendre et se lancer dans le marché de l’emploi. Ce sont les efforts qui vont vous servir dans la vie, pas d’être au service de politiciens qui ne font que vous sacrifier pour leurs propres intérêts », tonne encore le président Macky Sall qui a pris quelques heures pour écouter les doléances des uns et des autres dans ce nouveau numéro de « Jokko Ak Macky » qui s’est terminé tard dans la nuit...