Sédhiou: Le pont de Marsassoum porte désormais le nom de Famara Ibrahima Sagna

Dans le cadre de sa tournée dans le sud du pays, le chef de l'État a pris une décision plus que salutaire. Selon l'Aps qui a donné l'information, le Président Macky Sall a baptisé le pont de Marsassoum du nom de Famara Ibrahima Sagna.



Interrogé, un des amis d’enfance du parrain du nom de Boubacar Tamba réagit. " Cette décision représente un honneur pour toute la Casamance, c'est largement mérité. Toutes les populations doivent mesurer ce geste qui honore la casamance".



Poursuivant Boubacar Tamba de renchérir. " Famara Ibrahima Sagna est une personne consensuelle. Personne ne peut dire du mal de lui. C’est une personne que tout le monde respecte. Son attitude impose respect et considération".



D'après les témoignages, le parrain est un " homme d’Etat". Un peu plus loin, Boubacar Tamba de conclure. " Il n'est pas dans les calculs politiciens. Il est encore sollicité pour piloter le dialogue national sous Macky Sall. Et à chaque fois, le pouvoir comme l’opposition s’accordent sur sa personne".