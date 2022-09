Sécurité territoriale : mise en œuvre d’un programme de défense et de sécurité dans la Zone Est du pays.

Compte tenu des menaces sécuritaires et terroristes dans la sous-région, un séminaire pour la Défense, la Sécurité et la Paix de la Zone Est du pays a débuté le 20 septembre passé et se terminera ce 21 septembre à Kédougou. Dénommé Programme Collectivités territoriales, Défense, Sécurité et Paix (PCTDSP) de la Zone Est, cette réunion qui est organisée par le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité (Cheds) en partenariat avec la FKA, vise à réfléchir sur la sécurité dans nos territoires, dans la Zone Est du pays (les régions de Tambacounda et Kédougou).

En effet, ces parties du territoire sénégalais constituent des défis sécuritaires majeurs liés à sa position frontalière, sa diversité humaine et linguistique, mais aussi et surtout son potentiel économique important. Mais cette partie du territoire est aussi une zone très importante dans la stratégie de défense nationale. Ainsi, à travers ce séminaire, le Centre des Hautes Études de Défense et de Sécurité, les responsables des Collectivités territoriales et les acteurs locaux, permettront de proposer des pistes de réflexion et des outils pouvant les aider à jouer un rôle plus accru dans la recherche de solutions aux défis de stabilité, de sécurité et de développement dans la zone Est qui regroupe les régions de Tambacounda et Kédougou.

Pour rappel, le Centre des Hautes Etudes de Défense et de Sécurité a été créé en 2013 et il s’investit dans la réflexion stratégique pour circonscrire les problématiques sécuritaires et susciter les conditions de leur prise en charge par une approche inclusive et novatrice.