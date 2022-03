Sécurité et sûreté maritimes contre la piraterie : L’opération OBANGAME lancée à partir de ce vendredi au bénéfice des marines ouest-africaines.

C’est parti l’exercice maritime multinational « Obangame express » qui s' est ouvert ce vendredi à la marine nationale. Cet exercice est la succession de rencontres entre les marines de la sous-région et du Golfe de Guinée. Il va durer une semaine. Mais il est composé de trois parties : une partie formation, une partie à terre et la dernière partie est maritime. Les bateaux vont appareiller à partir de ce soir.



Et selon le capitaine de vaisseau officier adjoint du chef d’état-major de la marine nationale, la dernière étape sera un symposium qui va regrouper les états-majors des pays.



Les marines africaines seront accompagnées par les États-Unis, la France et d’autres partenaires. « Cet exercice est d’une importance capitale pour les forces maritimes de la sous-région. Nous l’avons préparé avec les partenaires étrangers qui permettent de renforcer les forces maritimes de la sous-région dans certains domaines assez particuliers. Cet exercice annuel nous permet d’avoir des acquis sur la coordination des opérations mais également les opérations d’inspections des navires. Il devra permettre d’harmoniser nos procédures et un partage d’informations entre les différents pays qui y participent. Elle permet de mettre en œuvre l'interopérabilité qui existe entre nos différentes forces et permet une meilleure opérationnalisation de l’architecture de Yaoundé qui cherche à améliorer la sécurité et la sûreté maritime », explique Mamadou Ndiaye qui a représenté le contre-amiral chef d’état-major de la marine nationale.