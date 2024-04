Sécurité, défense et gestion des forêts : Les présidents Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow pour pérenniser la coopération senegambienne

Dans un communiqué conjoint à l’occasion de la visite du président de la République sénégalaise en Gambie, les deux présidents Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Adama Barrow se sont engagés à renforcer leurs relations dans plusieurs domaines. Lors de cette visite ce samedi en sol gambien, le président de la République, Bassirou Diomaye D. Faye a souligné les liens étroits entre les deux pays et précise que sa visite symbolise la volonté partagée des deux chefs d’Etat dans l’esprit de la consolidation des acquis qu’ils ont en commun.







Les deux chefs d’Etat se sont entretenus sur leurs relations bilatérales et s’engagent à maintenir le conseil présidentiel qui sera établi en vue de propulser la coopération stratégique qui existe entre les deux pays. Après avoir félicité le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye pour sa brillante victoire lors de la dernière présidentielle, le chef de l’Etat gambien, Adama Barrow le remercie pour ce choix porté sur la Gambie en y effectuant sa deuxième visite officielle. Les deux chefs d’Etat se sont engagés à renforcer de manière continue, leur coopération dans le domaine de la sécurité, de la défense, de la gestion des forêts et faunes sauvages, du commerce, du transport aérien ainsi que du système judiciaire.







Les questions d’intérêts communs ont été abordées par les deux présidents de la République sénégalaise et gambienne notamment au regard de la situation internationale qui les interpelle de même que les autres pays de la sous-région. Bassirou Diomaye Faye et Adama Barrow ont reconnu la contribution des deux pays dans le domaine du maintien de la paix et de la stabilité par le biais de la CEDEAO, de l’UA, de l’Onu et d’autres organisations internationales auxquelles ils font partie.