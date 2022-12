Sécurité de proximité en Afrique : l’ASP une référence dans la sous-région.

Dans un contexte où l’Afrique subsaharienne est confrontée à des problèmes de sécurité intérieurs et des frontières poreuses, causés par la menace djihadiste et le grand banditisme transfrontalier, le Sénégal a pris les devants avec son modèle de sécurité de proximité qui est devenu une référence dans les pays de la sous-région. Ainsi, pour se prémunir d’éventuels problèmes de sécurité et recueillir des données nécessaires à la prise de décision par les autorités compétentes des pays concernés, le Sénégal à travers l’agence pour la sécurité de proximité en partenariat avec la fondation Konrad Adenauer, accueille les 6-7 décembre 2022 la deuxième édition de la conférence internationale sur le thème « Prévention et Sécurité de proximité, les enjeux en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest. » Cette conférence qui est à sa deuxième édition, a réuni plusieurs spécialistes du domaine de la sécurité des pays de la sous région pour discuter des questions de sécurité de proximité et dont le Sénégal est un pionnier.







Pour rappel, l’ASP a été créé en 2013. Son but premier est de participer en relation avec les autorités de police et les forces de sécurité (Police et Gendarmerie), à la mise en œuvre d’une police sécuritaire de proximité, bâtie autour de la prévention et du partenariat actif entre l’État, les Collectivités Locales et les acteurs de la vie sociale. À cet effet, cette réussite a valu au Sénégal d’être une référence dans la sécurité de proximité en Afrique...