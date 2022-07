Sécurisation du scrutin / Antoine Félix Diome : « Ce dimanche ne sera pas une exception par rapport à notre longue tradition électorale »

En visite dans les centres de vote à Dakar, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique accompagné du gouverneur Al Hassan Sall et du commissaire Thiendella Fall, directeur général des élections, a fait le bilan à moins de 24h de la tenue du scrutin.

Les élections législatives vont se tenir demain sur toute l’étendue du territoire national.



Le ministre Antoine Félix Diome rassure : « Ce sont les dispositions habituelles qui sont prises pour le déroulement de ce scrutin. Toutes les forces de défense et de sécurité sont déjà sur les sites. Il s’agit de l’armée, de la gendarmerie et de la police. Nous avons reçu tous les rapports y relatifs et tout a été fait et bien fait... » Ces assurances du ministre de l’intérieur et de la sécurité publique s’ajoutent à ce message qu’il a tenu à l’endroit des acteurs pour maintenir le climat apaisé et faire preuve de responsabilité.



« Le Sénégal est un pays de démocratie majeure, nous avons une longue tradition de vote. C’est normal, quand il y a des compétitions, que la passion anime les protagonistes. Mais nous constatons toujours que la raison l’emporte sur la passion. Le jour de vote est un jour où les citoyens sont appelés à faire leur choix. Avec une organisation libre et transparente, chacun est appelé à respecter la vérité des urnes », a soutenu Antoine Félix Diome qui s’est réjoui de cette tournée d’inspection des lieux de vote du scrutin qui se tiendra demain...