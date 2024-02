Sécurisation des frontières : L’armée sénégalaise déclenche l’opération « Sentinelle-Est »

La Zone militaire n°4 de l’armée sénégalaise a lancé depuis le 10 février 2024 une opération dénommée « Sentinelle Est » dans les régions orientales du Sénégal. L’objectif visé est de renforcer la sécurité des populations vivant le long de la frontière. Une force terrestre et fluviale, appuyée par des vecteurs aériens, a été déployée simultanément dans les régions de Tambacounda et de Kédougou. Des actions de présence ont ainsi été conduites dans tous les villages frontaliers, sites d'intérêts économiques et ainsi que dans des espaces non habités.



L'opération, toujours en cours, a notamment permis de démanteler plusieurs sites d'orpaillage clandestins qui agressaient le fleuve Falémé. Par ailleurs, la pression mise sur le terrain et la bonne coopération sécuritaire avec la République du Mali ont permis l'interpellation d'une bande armée particulièrement violente, qui sévissait de part et d'autre de la frontière entre les régions de Kédougou et de Kayes (MALI).