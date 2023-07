Sécurisation des données: « nous sommes en train d’élaborer une stratégie nationale sur l’intelligence artificielle » (Me Moussa Bocar Thiam)

Présidant, ce 25 juillet, la cérémonie de restitution de la stratégie nationale des données développée par le ministère de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, le ministre en charge du secteur, Me Moussa Bocar Thiam a insisté sur la nécessité de la sécurisation des données numériques grâce aux datas center de dernières générations notamment celui national et le nouveau data center du parc numérique technologique.



« Toute action dans un domaine d’innovation aussi rapide et dynamique que le numérique nécessite d’avoir une stratégie au moins à court ou moyen terme sur 5 ans. », a annoncé l’autorité. Il a notamment saisi l’occasion pour annoncer l’élaboration d’une stratégie de gestion et de contrôle de l’intelligence artificielle au Sénégal.



« Nous avons aujourd’hui, l’intelligence artificielle qui est au cœur de nos vies tous les jours, il est important que le Sénégal soit déjà prêt à pouvoir valoriser cette nouvelle technologie qu’on puisse avoir une stratégie claire dans le domaine de l’intelligence artificielle. », a expliqué Moussa Bocar Thiam.







Amorcé depuis le mois de mars 2023, les travaux d’élaboration de la stratégie nationale des données au Sénégal ont été effectués dans une démarche inclusive et participative avec tous les acteurs de l’écosystème numérique sénégalais.