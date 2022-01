Séance d'entraînement d'après-match : Mame Baba Thiam et Alfred Gomis dans le groupe...

Les rangs de la tanière commencent à se grossir avec le retour dans le groupe de quelques éléments. Ce mardi, Aliou Cissé a pu compter sur deux nouveaux joueurs qui reviennent d'une contamination à la Covid-19. Il s'agit de Mame Baba Thiam, l'attaquant de Kayserispor qui a pris part au galop d'entraînement. Et du portier Rennais Alfred Gomis qui s'est entraîné avec Tony Sylva et Alioune Badara Faty du Casa Sport.



Deux renforts de poids en plus de Mamadou Loum Ndiaye, le milieu du Deportivo Alavés qui a aussi rejoint la tanière peu avant le match contre le Zimbabwe. À noter que le défenseur Pape Abdoulaye Seck, laissé au repos suite à une petite gêne musculaire, a repris l'entraînement de son côté, à l'écart du groupe...