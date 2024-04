Se faisant passer pour un agent du ministère de l'Intérieur : Omar Niane D. avait promis des passeports diplomatiques à des voyageurs.

Devant la barre, le prévenu a nié de manière partielle les faits. "J'avais perdu mes deux portables. C'est pourquoi Gallas n'arrivait plus à me joindre. Marième ne m'a pas remis ses 3 millions. Et dans cette affaire, j'ai agi en qualité d'intermédiaire", se dédouane-t-il.

Concernant les candidats au voyage, je leur ai dit que je connais des personnes qui peuvent leur faciliter l'obtention de visa et du passeport diplomatique.

À son tour, la partie civile Gallass, établit en Espagne déclare être entré en contact avec le prévenu par le biais d'une amie répondant au nom d'Amy Collé Dieng. "Elle m'a dit qu'elle a un ami qui travaille au ministère de l'Intérieur et qui a des relations capables de trouver des visas. Quand j'ai décidé de venir au Sénégal, Amy Collé m'a donné son numéro. Une fois au Sénégal, je l'ai contacté pour lui dire que j'ai 15 candidats qui souhaitent voyager. Il m'a réclamé 1 million franc pour un Passeport diplomatique. Visa Schenguen 750.000 francs. Je lui ai remis 13 millions 200 mille", dit-il.

Sokhna Diarra Bousso Dieng dira avoir remis la somme d'un million pour Passeport et un ordre de mission. " Il m'a fait croire qu'il travaille avec des agents du ministère de l'Intérieur", a-t-il soutenu.

Quant à Marième Dieng, elle soutient avoir remis un montant de 3,2 millions. "Il devait me vendre un conteneur d'huile. Il m'a demandé un acompte de 5 millions. Mais je lui ai proposé une avance de 3 millions. Et il a accepté. Une fois chez lui, je lui ai remis 3 millions le 27 février. Il m'avait donné un délai de 48 heures pour la livraison. Par la suite, il m'a encore réclamé 200 mille francs pour l'escorte douanière", narre-t-elle.

Représentant l'une des parties civiles, Me Diop estime que les agissements du prévenu sont constitutifs du délit d'escroquerie. Selon le maître des poursuites, n'eût été la personnalité du délinquant mutltirédiviste il n'allait pas prendre la parole. "Il est constant que le nommé Gallass Fall a eu à remettre 13 millions pour l'obtention de visas. Il a dit qu'il a des liens avec les services du gouvernement et qu'il travaille au ministère de l'Intérieur. C'est le même cas avec Sokhna Diarra. Ce qui est le plus aberrant pour la dame Marème Dieng qui a eu à remettre 3,2 millions. Pour mieux les ferrer, il a organisé une réunion avec des partenaires fictifs et il a signé des protocoles", indique le parquet.

Il poursuit : "L'usage de fausse qualité est constant. Il est aussi constant qu'ils ont connu le prévenu par l'intermédiaire d'un tiers certificateur du nom de Ami Collé Dieng. Tout cela conjugué, corrobore l'infraction d'escroquerie. Il comparaît pour la deuxième fois".

Sur ces entrefaites, le représentant du ministère public a requis une peine d'emprisonnement de deux ans ferme. Assurant la défense du prévenu, Me Barro a demandé la clémence du tribunal.

Au finish, le tribunal après en avoir délibéré, a déclaré Omar N. D. coupable et le condamne à deux ans de prison dont trois mois ferme. De ce fait, il devrait payer à Gallas la somme de 14 millions, 4 millions à Marième Dieng, 1 million à Saliou et 1 million à Sokhna Diarra.