Scandale présumé à l’ONAS: Après sa pétition de 73780 signatures, la plateforme « Nay Lér » sera reçue ce mercredi par la commission des lois

L’Assemblée nationale va écouter la plateforme « Nay Lér » ce mercredi à 12h, quelques heures après le lancement de la pétition qui a enregistré 73780 signatures dans une première liste. Pour Babacar Mbaye Ngaraf, initiateur de la plateforme et président de la synergie des acteurs pour l’assainissement de la banlieue, il s’agira d’exposer les préoccupations sur l’utilisation des deniers publics notamment avec cette affaire ONAS qui doit être tirée au clair. « Nous avons un régime qui a combattu l’injustice, la mal gouvernance, l’impunité etc. Donc, c’est une occasion pour Diomaye de montrer aux sénégalais qu’il est droit dans ses bottes concernant sa logique qu’il a toujours soutenue étant opposant. Nous devons savoir ce qui s’est réellement passé entre Cheikh Dieng et Cheikh Tidiane Dieye. Jusque là, rien n’est encore prouvé » a martelé Babacar Mbaye Ngaraaf lors de Soir d’Infos sur la Tfm.