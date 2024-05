Scandale foncier à Mbour 4: " Sur presque 2500 hectares, les 4 communes de Thiès, n'ont eu que 285 parcelles...Thiès-Ouest n'a reçu que 65 parcelles( Mamadou Djité, maire de Thiès-Ouest).

Le scandale foncier à Mbour 4 restera à jamais graver dans les annales. En clair, les différentes communes de Thiès sont les plus lésées dans la clé de répartition, selon le maire de la commune de Thiès-Ouest abritant le site en question.



Recevant le bureau de Dakaractu Thiès à la suite de la visite du président de la République à Mbour 4, le docteur Mamadou Djité, pour avoir vu la liste des personnalités bénéficiaires, n'en revient toujours pas.



" Nous, en tant que commune abritant ce quartier, on a pas été associé ni de près ni de loin à la clé de répartition...,à tout le processus qui a mené à cette clé de répartition...La seule fois où on a participé à une réunion portant sur Mbour 4, c'était à la gouvernance avec le gouverneur d'alors, Alioune Babacar Mbengue et cela portait sur une répartition déjà faite...", a-t-il regretté.



Avant d'ajouter " Après la répartition, on nous a fait savoir qu'il ne restait que 300 parcelles...Et sur ces 300 parcelles, on nous avait attribué dans un premier temps 50 parcelles et plus tard le gouverneur nous a appelé par l'entremise du receveur des domaines pour dire qu'il doit nous rajouter 15 parcelles. Sur une population de plus de 100.000 habitants, la commune de Thiès Ouest n'a reçu que 65 parcelles...À l'époque, des conseillers nous avaient conseillé de ne pas prendre ces 65 parcelles, de les rejeter carrément", a-t-il pesté.



Et de conclure " La ville de Thiès a 120 parcelles, les communes Nord et Est, chacune en ce qui le concerne a reçu 50 parcelles. Sur presque 2500 hectares déclassés, les 4 communes de Thiès, n'ont eu que 285 parcelles". Si cela n'est pas un scandale, on ne pourrait pas citer un autre scandale".