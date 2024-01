Scandale du bébé retrouvé dans la machine à laver à l'hôpital Abass Ndao : « C’est moi qui ai appelé la police … la responsable est déjà sous mandat de dépôt » (Directeur CHAN)

Six mois après le scandale des restes du bébé retrouvés dans la machine à laver, le directeur de l’hôpital Abass Ndao rompt le silence. Le docteur Amadou Ndiaye révèle que des sanctions ont été infligées aux différents fautifs. Il s’agit de la responsable de la crèche qui est déjà en détention préventive. Les deux autres concernés sont membres du personnel de nettoyage et de la buanderie. Ils sont sous contrôle judiciaire. Ils sont tous en arrêt de travail. « Nous appliquerons la loi dans toute sa rigueur » , renseigne le directeur. « Si rien n’est clair, nous serons obligés de les licencier.







Revenant sur le scandale, il fait savoir que l’hôpital avait accompli son devoir. « C’est moi qui ai d’abord appelé la police. La police scientifique a ouvert une enquête et toutes les personnes concernées sont mises aux arrêts. La responsable est déjà sous mandat de dépôt » Toutefois, il précise que « l’enfant n’est pas mort à la crèche. Elle est morte dans la salle où on fait le nettoyage et l'allaitement du nourrisson en attendant la sortie de la mère » fait-il savoir.







Le jugement n’est pas encore programmé « j'ai entendu au mois de décembre par les enquêteurs ».







Face à cette situation, Dr Ndiaye précise que la sécurité est plus que renforcée. « Nous avons pris toutes les mesures nécessaires pour que ces cas ne se reproduisent plus » promet le directeur de la structure qui a annoncé toutes les mesures prises pour que cela ne se reproduise plus.