Scandale dans un complexe scolaire à Rufisque : Professeur ou pédophile?

M. Ng. D. NDOYE, professeur de mathématique et de physique chimie est arrêté pour une affaire de mœurs sur deux de ces élèves mineures. La procédure l’incriminant fait état de séances de partouze présumée avec ses élèves en classe de 3éme.

Des cours de renforcement qui ont fait naître de l’amour, conduit à des abus sexuelles émanant du professeur NDOYE à deux de ses élèves A. Nd et O. W. Nd âgés de 17 ans. Le commissariat central de Rufisque, chargé de cette affaire après la plainte de la mère des deux filles, fait des investissements, collectant ainsi des preuves qui attestent le témoignage des élèves.

En effet, le professeur NDOYE utilisait ses cours renforcements non pour véhiculer de la connaissance mais pour satisfaire ses désirs car l’une des filles soutient que : « le professeur entretenait régulièrement avec elles des plans à trois » se voulant plus explicite elle déclare que : « quasiment tous les samedis matin, elle se faisait aborder discrètement par son prof qui l’invitait à le retrouver le soir chez lui. La fille n’a pas passé sous silence les sortis à lac rose… ou le prof continuait d’abuser d’eux.

Ces révélations, ont été confirmées par le gynécologue de l’hôpital YOUSSOU MBARGAN DIOP qui conclus après analyse : « des déchirures hyménales anciennes » incriminant d’avantage le prof psychopathe qui sera piéger et arrêter par la police avec l’aide des élèves via un rendez-vous.

Avec l'Obs