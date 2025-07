Scandale aux Parcelles Assainies : un enseignant en arabe surpris en flagrant délit avec un mineur sur la plage

C’est une affaire sordide et choquante qui éclabousse une nouvelle fois le milieu éducatif, et c’est le quotidien Libération qui en a révélé les détails glaçants dans son édition du 31 juillet. Aux Parcelles Assainies, plus précisément entre l’unité 10 et l’unité 15, un enseignant en arabe a été appréhendé en pleine nuit dans une situation pour le moins abjecte.



Selon Libération, dans la nuit du 29 au 30 juillet, aux environs de 01h du matin, un dénommé O. Samb, qui revenait d’une séance de sport nocturne, a été témoin d’une scène qu’il n’oubliera pas de sitôt. Sur la plage jouxtant l’unité 15, il a surpris Massamba Bèye, un enseignant en arabe domicilié à l’unité 10, en train de commettre un acte contre nature avec un mineur.



Stupéfait, le témoin n’a pas hésité à intervenir. Pris la main dans le sac — ou plutôt en flagrant délit — l’enseignant et le jeune garçon se sont immédiatement enfuis dans la nuit noire. Mais c’était sans compter sur la détermination d’O. Samb, qui s’est lancé à leur poursuite. Grâce à une brève mais efficace course-poursuite, il parvient à interpeller Massamba Bèye, laissant le jeune garçon prendre la fuite.



L’enseignant a été conduit sans délai au commissariat de l’unité 15 des Parcelles Assainies, où il a été soumis à un premier interrogatoire. Face aux agents, il a reconnu sans détour les faits qui lui sont reprochés, précisant que son jeune partenaire se prénommait Mohamed, sans toutefois pouvoir donner davantage d’informations, ni une adresse, ni un contact. Ce flou sur l’identité du mineur ne fait que renforcer les zones d’ombre autour de cette affaire déjà très grave.



Pour les enquêteurs, plusieurs pistes sont à creuser : comment les deux individus se sont-ils rencontrés ? Le mineur est-il victime d’un réseau plus vaste ou d’une relation d’abus prolongée ? Quelles sont les antécédents de l’enseignant ?



Le parquet a été saisi, et l’enquête se poursuit pour tirer toute cette affaire au clair.