Scandale à 10 milliards : Un grand rassemblement est prévu le vendredi 14 juin à la Place de la Nation

Le mouvement citoyen Aar Li Nu Bokk entend aller jusqu’au bout pour exiger toute la lumière sur la gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz. En conférence de presse cet après-midi, les membres de ladite plateforme se sont donnés rendez-vous le vendredi 14 juin pour un grand rassemblement pacifique à la place de la Nation à partir de 15h, afin de pousser le gouvernement et le Chef de l’État en premier, à prendre leurs responsabilités dans cette affaire dite « Scandale à 10 milliards ».



À ce titre, le Dr Cheikh Tidiane Dièye et compagnie invite toutes les forces vives de la nation à rejoindre en masse cette mobilisation patriotique et en organisant sur tout le territoire national des rassemblements similaires pour la défense de la République, du bien commun, des avoirs et du patrimoine sénégalais. En outre, ce défenseur des ressources naturelles sénégalaises de préciser qu’une pétition circule en ce moment dans les réseaux sociaux pour exhorter une saisine de la justice sénégalaise et britannique sur l’affaire incriminant Aliou Sall, Franck Timis et BP.