Saudi Pro League : Sadio Mané marque son 10e but avec Al Nassr

La rencontre entre Al Nassr et Abha a été riche en buts ce mardi soir lors de la 26e journée de la Saudi Pro League. Et, le moins que l’on puisse dire c’est que les Nassrawi se sont largement imposés avec une prestation exceptionnelle de leurs stars Cristiano Ronaldo et Sadio Mané.



D’ailleurs CR7 qui avait déjà inscrit un triplé lors du dernier match, a de nouveau été en grande forme en marquant un autre coup du chapeau lors de la large victoire de son équipe (8-0.) L’attaquant sénégalais Sadio Mané a également fait parler de lui en marquant son 10e but de la saison.



Grâce à cette victoire, l'équipe de Luis Castro consolide sa deuxième place au classement, bien loin du leader Al Hilal de Kalidou Koulibaly qui compte 72 points soit 12 unités de plus que son dauphin.