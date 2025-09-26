Saudi Pro League / Sadio Mané brille, marque un très joli but et répond aux plus sceptiques…



Sadio Mané a livré une prestation éclatante ce soir lors du choc entre Al-Nassr et Al-Ittihad de Karim Benzema, Moussa Diaby, Danilo, Fabnho et Kanté . Auteur d’un superbe but dès les premières minutes et passeur décisif pour Cristiano Ronaldo, l’attaquant sénégalais a été le grand artisan de la victoire 2-0 de son équipe face au club de Karim Benzema et Moussa Diaby.



Cette performance de haut niveau intervient dans un contexte particulier, alors que certains observateurs remettent en question sa place en sélection nationale. Mané semble avoir répondu sur le terrain, avec panache et détermination.



Al-Nassr s’impose avec autorité, consolidant sa position dans le championnat saoudien, tandis que Mané confirme son statut de leader offensif. Une prestation qui pourrait bien relancer le débat sur son rôle au sein des Lions de la Teranga.