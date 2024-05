Saudi Pro League : Neymar, un transfert pharaonique et un fiasco retentissant !

L'arrivée fracassante de Neymar à Al-Hilal à l'été 2023 pour un montant record de 90 millions d'euros est aujourd'hui ternie par la blessure et surtout la difficile convalescence du joueur qui presque jamais joué en Saudi Pro League. Opéré d'un genou en novembre dernier, la star brésilienne ne sera en effet pas prête pour débuter la saison 2024-2025 avec son club.

C'est le coach de Al-Hilal, Jorge Jesus qui l'a annoncé sans détour : "Neymar ne sera pas prêt pour faire la préparation d'avant-saison". Une nouvelle lourde de conséquences pour le transfert le plus cher de l'histoire du club saoudien. Après seulement deux matchs joués sous ses nouvelles couleurs et un but inscrit, le coéquipier de Kalidou Koulibaly peine à se remettre complètement de sa grave blessure aux ligaments croisés.

Une situation d'autant plus frustrante que le Brésilien a signé un contrat pharaonique de deux ans avec Al-Hilal, avec un salaire annuel estimé à 150 millions d'euros, pouvant même atteindre 200 millions avec les primes. Ajouté à l'indemnité de transfert record de 90 millions d'euros versée au PSG, l'opération Neymar représente potentiellement un investissement colossal de près de 400 millions d'euros sur deux saisons pour le club saoudien.

Un véritable jackpot qui pourrait cependant tourner au fiasco si la convalescence de la star traîne en longueur. Neymar, qui peut aussi compter sur les revenus générés par ses droits d'image, va devoir prendre son mal en patience et travailler d'arrache-pied pour espérer enfin faire une saison pleine sous ses nouvelles couleurs.