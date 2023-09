Saudi Pro League : Avec un décevant Édouard Mendy, Sadio Mané et CR7 surclassent Al-Ahli !

Les jaunes d’Al Nassr sont en train de revenir à leur meilleur niveau dans la première ligue saoudienne de football. Avec le duo infernal que forment Sadio Mané et Cristiano Ronaldo, les Nassrawi ont signé une importante victoire (4-3), ce vendredi soir à domicile, contre Al Ahli et ses stars. Les vainqueurs du soir se hissent à la 5ème place du classement à trois unités du leader Al Ittihad de Benzema…

Il faut dire qu’Al Nassr a démarré la partie tambour battant avec un but express de l’inoxydable CR7 qui, très bien servi dans la profondeur par un très bon Sadio Mané, a ouvert le score après quatre minutes de jeu (1-0.) Édouard Mendy masqué par les fumigènes, n’a rien vu venir, ses contestations n’y feront rien, sa soirée compliquée ne faisait que commencer. En effet, quelques minutes plus tard Talisca va encore battre Mendy à la 17ème puis à la 46ème.

Le portier sénégalais qui a déjà encaissé 13 buts en 7 matchs, poursuit son adaptation très compliquée en Saudi Pro League. Même si Franck Kessié avait réussi à réduire la marque à la 30e, Al Nassr mènera (3-1) à la pause.

La deuxième période fut plus indécise, Al Ahli repart avec une nouvelle dynamique et tente de revenir dans la partie. Une attitude payante puisque Riyad Mahrez va convertir un penalty pour Al Ahli (3-2.) Un but qui aura le don de réveiller Cristiano Ronaldo qui profitera d’une contre-attaque partie d'une récupération de balle faite par Mané, pour inscrire son 9ème but en championnat (4-2.) Un doublé de CR7 synonyme de victoire même si Al Buraikan réduira le score en fin de rencontre (4-3.)