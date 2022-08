« Sargal ma revue de presse » : honneur à Mamadou Ly un exemple et référence pour la presse sénégalaise.

La maison de la presse Babacar Touré a rassemblé ce samedi, le monde des médias, mais pas que, pour célébrer Mamadou Ly, plus connu sous le pseudo "Ma Revue de Presse". Une référence étant donné qu’il ne ménage aucun effort pour mettre en exergue sa passion, ont rappelé les confrères.



« Cette revue de presse qu’il sert chaque jour est le fruit de sa passion et il n'en tire aucun sou », dira Baba Ndiaye. Pour lui donc, organiser cet hommage pourrait favoriser l'émergence d’une nouvelle conscience citoyenne, mais aussi servir d’exemple aux jeunes face à cet homme qui a contribué à la pacification de l’espace public d’informations mais aussi de culture, de prospérité et de paix...