Sargal Laye Diaw : Le doyen de la presse sportive célébré le 1 et le 2 Avril entre Alassane Djigo et Sorano.

Les membres du comité d'initiative pour le Sargal (Hommage) du doyen de la presse sportive, Abdoulaye Diaw, s’est réuni ce vendredi dans les locaux de la maison de la presse. Un premier acte dudit comité dirigé par le PCA de la Sn-Hlm, Moustapha Fall Ché, sous la coordination de l’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye et de Malal Junior Diagne, le chargé de la communication.



C’est ainsi que le comité formé de divers acteurs du football local sénégalais (Anciens internationaux de football et autres sportifs), entend mettre sur pied un programme alléchant entre le 1 et 2 avril 2020. À cet effet, il est prévu un défilé national des écoles de football, le match des anciens (Dakar vs Thiès, Saint-Louis vs Kaolack.) Ensuite, le comité de supporters « Allez casa » et le 12ème Gaïndé seront mis à contribution pour maintenir l’ambiance et mener le cortège officiel jusqu’au stade Alassane Djigo de Pikine avant que les supporters Pikinois ne prennent le relai.



Le clou de ce Sargal, sera la soirée de gala au théâtre national Daniel Sorano, sous l’égide du président de la République Macky Sall et du ministre des sports Matar Ba. Sans oublier l’actuel président de la fédération sénégalaise de football (FSF) Augustin Senghor, entres autres artistes et personnalités associés d’office à cette initiative, a précisé le coordinateur Serigne Mbacké Ndiaye.