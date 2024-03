Saraya/Drame de Bembou : les causes de l’accident connues

Ce mercredi 13 mars 2024, un accident dune rare violence a causé la mort de 8 personnes dont un enfant et fait plusieurs blessés. On en sait un peu plus sur les causes de ce drame . En effet, c’est la collision d'un camion avec un véhicules de type 7 places qui est à l’origine du drame, qui s’est produit à 07 kilomètres de la commune de Bembou en allant vers Khossanto, à hauteur du village de Massa-Massa . La fameuse route de l’or dont les travaux avaient été lancés en grande pompe par le chef de l’État lors du conseil des ministres délocalisé. Lesdits travaux n'ont pas à ce jour encore démarré.