Santé mentale dans le sport : "Je dis aux gens de chercher de l'aide" (Richarlison, footballeur brésilien international)

Ce mercredi 20 mars, Richarlison, l'attaquant brésilien du club de football anglais Tottenham Hotspur, a ouvertement exhorté les joueurs à prioriser leur santé mentale en cherchant une aide psychologique.

Un conseil qu'il ne se contente pas que de prêcher, mais qu'il pratique également.

Les athlètes n'ont jamais été réellement secrets quant à la pression émotionnelle qu'ils subissent dans le domaine sportif. La recherche constante de victoire, la représentation de leur drapeau à l'international, la peur de l'échec et de la déception ... un dosage important de responsabilité qui peut aisément heurter leur santé mentale. Cependant, la plupart du temps, le problème ne vient pas que de là.

En effet, dans le cas du joueur brésilien de 26 ans, Richarlison, c'était plus "l'aspect hors-terrain" qui l'a affaibli. L'on se souvient encore de sa crise de larmes lors de son remplacement au cours d'un match de qualification à la Coupe du monde 2026, opposant le Brésil et la Bolivie; et plus tard, une autre encore durant une rencontre entre l'équipe de Tottenham et Southampton. Des actions qui témoignaient d'un mal être profond pesant sur le jeune sportif depuis des mois.

Dorénavant suivi de très près par une psychologue, Richarlison se dit aller mieux, précisant que les personnes qui en avaient que pour son argent l'ont désormais quitté."

En tant que joueur de l'équipe nationale qui a une voix active, je dis aux gens de chercher de l'aide. J'en parle parce que cela m'a sauvé la vie. J'étais au plus bas. Seuls les joueurs savent à quel point nous sommes sous pression, non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors", a-t-il confié.