Santé économique / La réponse 'sèche' de Abdou Mbow à Decroix : « Il y a des questions très techniques pour vous... Allez voir les chiffres! »

Sans tambour ni trompette, le député et par ailleurs premier vice-président de l'Assemblée nationale, n'aura pas attendu longtemps pour revenir à la charge du député de l'AJ/PADS qui s'adressait au ministre de l'économie en estimant que "l'État est en train de rêver...en s'occupant des questions économiques".



Abdou Mbow, catégorique dans sa pensée, rétorque : " Doyen, l'agriculture ne recule pas. Quand tu prends la production de riz entre 2014 et 2018, 55% se faisaient entre Sédhiou et Saint-Louis et on a progressé considérablement entre 2014 et 2015".



Voulant inviter ses collègues de l'opposition à s'inspirer des chiffres, le député Thiessois rappelle que cette progression également, a été visible par rapport à plusieurs indicateurs livrés dans le domaine de l'agriculture juste avant la pandémie de covid-19. "Je vous exhorte à aller voir au niveau de l'ANSD ou du ministère de l'agriculture pour vous imprégner des réels chiffres qui prouvent que l'économie sénégalaise est bien tenue et par conséquent, il nous est permis dans ce contexte de bien rêver", considère Abdou Mbow.



Terminant son discours, le premier vice-président de l'Assemblée nationale réaffirme son soutien et celui de la représentation nationale au gouvernement, tout en invitant ses collègues à savoir raison garder.