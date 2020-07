Santé / Le rapport de l’IGE révèle l’échec de la réforme hospitalière des années 90

Dans son rapport de l’année 2016, l’inspection générale d’État (Ige) a fait quelques remarques sur l’état de la Gouvernance et de la reddition des comptes.



Dans le secteur de la santé, c’est la réforme hospitalière initiée dans les 90 qui a été passée au peigne fin par les enquêteurs de l’Ige. Selon le rapport, cette réforme a connu un échec lamentable qui est à l’origine des problèmes enregistrés dans le secteur.



Dix-huit ans après, il subsiste des interrogations sur les résultats de la réforme, note le rapport qui a cité les zones d’ombre : il y a de nombreux conflits sociaux et de leadership sur fond de revendication de hausse des salaires, de primes et d’avantages en nature émaillant la continuité, la stabilité, voire l’offre de soins aux populations ; l’inexistence d’un dialogue social par le biais de contribution positives mutuellement profitables, entre les acteurs du secteur de la santé ; une paix sociale quasi-impossible ; des malades exclus des soins et de la prise en charge, parfois « séquestrés » en attente du paiement de leurs frais de consultation ou d’hospitalisation ; le surendettement chronique des hôpitaux.



C’est la loi n° 98-08 du 02 mars 1998 portant réforme hospitalière et la loi n°98-12 du 02 mars 1998 relative à la création, à l’organisation et au fonctionnement des établissements publics de santé pour remédier à ce qui est dénoncé vers les années 90, comme étant un hôpital public insensible, manquant de moyens, de ressources, peu attentifs aux usagers et aux citoyens...