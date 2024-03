Santé : "La demande en vaccination contre la Covid-19 est très faible" (El Hadj Mamadou Ndiaye, Directeur de la Prévention)

L’association des journalistes en Santé, Population et Développement (AJSPD), en partenariat avec le projet USAID Breakthrough Action, a organisé une séance d’échanges sur la vaccination contre la Covid-19, avec le directeur de la prévention du ministère de la Santé et de l’action sociale, Docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Ce forum communautaire sur la vaccination contre la Covid-19 est une activité qui s’inscrit dans le cadre de la convention de partenariat qui lie l’ASJPD et Breakthrough Action, dans sa dynamique de promouvoir une meilleure communication pour une opinion positive sur la santé en général et de manière plus spécifique sur la vaccination et les soins de santé primaires.



L’objectif principal est de faire comprendre la nécessité de relever le taux de couverture vaccinale contre la Covid 19. Il conviendra de faire le point sur la vaccination avec les associations de personnes vulnérables à la Covid-19, sensibiliser les personnes vivant avec une comorbidité sur l’importance de

la vaccination contre la Covid-19, orienter les cibles vers les structures de santé pour la vaccination et relayer à travers les médias les messages des leaders associatifs et des acteurs de la Santé sur la vaccination contre la Covid-19.



Selon le directeur de la prévention, El Hadj Mamadou Ndiaye, la demande en vaccination contre la Covid-19 est très faible. Le Sénégal n’a pas pu atteindre le taux de couverture vaccinale telle que recommandée par l’OMS afin de garantir une immunité collective à la population. Et pourtant, la maladie existe toujours au Sénégal.

Dans ses propos, il indique l’importance capitale de ce forum de sensibilisation car pour lui, il est impératif que les personnes porteuses de maladies chroniques puissent se vacciner contre la Covid-19. Cela, dit-il, est pareil pour les autres types de populations données, c’est-à-dire le commun des citoyens ou les personnes adultes pour la préservation de leur santé. Et de rappeler aux populations également que les vaccins sont disponibles au niveau de toutes les structures de vaccination.

En revanche, il affirme que les mesures barrières sont toujours valables et que le Sénégal n’a qu’une mesure barrière par rapport à la lutte contre la Covid-19. Il est à rappeler que la Covid-19 a démarré officiellement le 02 mars 2020 au Sénégal. La campagne de vaccination avait suscité des réactions liées aux rumeurs et fausses informations qui ont été à l’origine des facteurs limitant l’adhésion des populations.