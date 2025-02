Santé : Ecobank Sénégal met à la disposition de l’hôpital Albert Royer une laverie des mamans

Le centre hospitalier National d’enfants Albert Royer et la direction générale d’Ecobank Sénégal ont procédé, ce mercredi 19 février 2025, à l’inauguration de la laverie des mamans. Co-présidée par la directrice de l’hôpital, la construction de cette laverie est entièrement prise en charge par Ecobank Sénégal.

La mise en place de ce dispositif découle d’un partenariat et d’une collaboration exceptionnelle entre l’hôpital Albert Royer et Ecobank pour répondre à un besoin réel exprimé par les accompagnants. La directrice de l’hôpital Albert Royer, Isseu Tall Diop, s’est réjouie de cette infrastructure très importante pour l’hôpital d’enfants, Albert Royer. D’une manière concrète, cette laverie contribue activement à la santé et au bien-être des accompagnants dans un cadre adapté, adéquat et très urgent. Ce qui d’après la directrice n’est pas une première car le 8 mars passé, Ecobank était venu équiper le bureau d'accueil de l’hôpital d’enfants Albert Royer qui abrite le service d’accueil et des facturations d’encaissement. Cette dernière a profité de l’occasion pour les remercier de ce geste de haute facture sociale en priant pour beaucoup plus d’accompagnement à l’hôpital Albert Royer et d’autres infrastructures. Car, les projets ne manquent pas tout en soumettant à Ecobank le projet de l’équipement de l’imagerie médicale en terme de scanner et d’IRM.

Pour Sokhna Nafissatou Touré, directrice des opérations et de la technologie d’Ecobank, cette laverie est destinée à apporter une contribution dans l’amélioration des conditions de vie des parents qui séjournent à l’hôpital avec des enfants malades. D’après la représentante du directeur, Ecobank Sénégal va continuer dans la recherche permanente d’actions phares qui peuvent contribuer directement au bien-être des familles et des enfants. Ce choix se justifie par des projets d’envergure qui ont un impact direct sur les populations. Par rapport au coût du projet, Mme Thiam n’a pas voulu se prononcer, estimant que beaucoup d’argent a été injecté car il s’agit d’infrastructures sanitaires.