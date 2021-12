Samuel Eto'o rattrapé par le fisc espagnol pour fraude fiscale

Loin de la dette soulevée, en septembre 2020, par le fisc espagnol à l'encontre de Neymar (environ 34 millions d'euros), Samuel Eto'o se retrouve également visé par les finances publiques et la note s'avère tout de même très salée. Désormais président de la fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o doit ainsi près d'un million d'euros au fisc espagnol selon un rapport publié, ce lundi, et consulté par l'AFP. En effet, d'après les informations révélées sur cette liste des débiteurs, l'ancien buteur des Lions indomptables doit la modique somme de 981.598,19 euros au Trésor Public espagnol.

A noter par ailleurs que le Camerounais, aujourd'hui âgé de 40 ans, avait déjà été visé par de telles accusations de fraudes fiscales puisqu'en novembre 2016, le parquet espagnol avait déjà requis à son encontre des peines représentant au total dix ans de prison et une amende de 18 millions d'euros, accusant notamment le joueur de ne pas avoir payé 3,9 millions d'euros tirés de ses droits à l'image lors de sa période au FC Barcelone entre 2004 et 2009. Si le fisc n'est pas autorisé à donner plus d'informations sur l'origine de cette dette, Samuel Eto'o va quoi qu'il en soit devoir rendre des comptes auprès du Trésor Public espagnol.