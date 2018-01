Samba Ndiobène Kâ, Directeur Général de la Saed : L'autosuffisance en riz sera bientôt atteinte

Le Directeur Général de la Saed, Mr Samba Ndiobène Ka, a indiqué ce week-end à Dahra, sa ville natale, « que l’objectif d’autosuffisance en riz au Sénégal en 2017 avec une production record de 1,6 million de tonnes, n’a pas été atteint. »

Cependant, a-t-il poursuivi, une production non négligeable de 1,015 million de tonnes a été réalisée avec un taux de plus de 60%, ce qui l’a amené à rassurer les sénégalais en leur demandant d’être optimistes et patients, précisant bien que l’objectif que s’était fixé le gouvernement sera atteint puisque le gouvernement est en train de mettre en œuvre et de renforcer tout un dispositif pour l'atteinte de l'objectif dans les meilleurs délais.

Samba Ndiobène Kâ, présidait ce week-end à Dahra, la finale des navétanes de la zone B de la ville, dont il était le parrain...



Mbargou Diop, correspondant permanent à Louga