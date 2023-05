Samba Diallo (capitaine des U20) : « Le sacre à la CAN est derrière nous, l’objectif c’est d’aller chercher le trophée mondial »

La fédération sénégalaise de football a déjà déployé tous les moyens pour que l’équipe fasse une bonne préparation en perspective de la coupe du monde des moins de 20 ans prévue du 20 mai au 11 juin 2022. Nous sommes conscients des enjeux et de l’attente du peuple sénégalais. C’est pourquoi nous nous sommes fixés comme objectif d’aller au bout de la compétition. « Le sacre à la CAN est déjà derrière nous, l’objectif c’est d’aller chercher le trophée mondial » à fait savoir le capitaine des lionceaux. Le Sénégal est dans la poule C avec la Colombie, Israël et le Japon.