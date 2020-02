"Sama Noflaay" : Une déclaration enflammée de Pape Diouf pour la Saint-Valentin.

Par le biais de ce tube, le leader de la génération contient a rédigé une magnifique lettre d'amour. Une vie de couple exceptionnelle, qui s'identifie à tant d'autres dans ce monde fugace et futile, source de son inspiration. L'interprétation résulte d'un duo entre Pape Diouf et la jeune chanteuse nommée Dieyla, qui monte en puissance tout dans la scène musicale. Le "couple" chante haut, fort et juste, au tempo de l'amour.

Écoutez les...