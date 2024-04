Saly :Manifestations des conducteurs de Motos Jakarta/13 personnes arrêtées et déférés.

Les conducteurs de motos Jakarta ont improvisé une manifestation dans la commune de Saly ce 22.04.2024 pour disent-ils denoncer les tracasseries policières. Ils ont érigé des barricades et brûler des pneus dans différentes artères avant d'être stopper dans leur progression par la police. 13 d'entre eux ont été interpellés. Ils veulent que les contrôles sur la route cessent.

En fait, d'après une source bien renseignée de Dakarctu Mbour, pour réglementer la circulation des vélos taxis dans la commune de Saly, sur la base notamment de l'arrêté numéro 8903 MIT/DTR du 29.10.2012 du ministère en charge des transports, a signé avec les conducteurs une convention dans laquelle ils s'engagent à s'identifier à la Mairie. Ainsi moyennant 5000 FCFA, ils leur est remis un gilet et une plaque d'identification. Ils se sont engagés aussi à payer à la Marie une taxi journalière de 100FCFA ou 3000 FCFA le mois. Et pour leur sécurité, il leur est exigé le port du casque.



Pour mettre en œuvre cette mesure la police est mise à contribution pour des contrôles réguliers sur la voie publique durant lesquelles, il est vérifié si le conducteur porte un casque et dispose d'une plaque et d'un gilet qui permet de l'identifier mais malheureusement il y a beaucoup de récalcitrants.

Cette identification et les opérations de contrôle sont rendues nécessaires par le fait que les conducteurs sont souvent accusés d'être auteurs des cas de vols à l'arrachée dans la commune, nous a confié notre source. Les conducteurs de motos Jakarta donne comme explication à cet état de fait qu'ils sont infiltrés par des personnes mal intentionnées.



En tout état de cause, le vol par l'arrachée (portables, perruques..) opéré par les motos Jakarta dans la station balnéaire reste une situation qui a fini de mettre les populations dans la psychose et prennent de jours en jours des proportions inquiétantes... Selon des sources digne de foi de Dakaractu Mbour, les 13 personnes arrêtées seront déférées après leur garde à vue...