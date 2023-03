Saly/Les vérités de Ismaila Madior Fall sur les arrestations :" Dans tous les pays du monde il y a des arrestations...Quand des individus violent la loi...on les arrête "

C'est un ministre de la justice très offensif qui a ouvert l'atelier du comité des droits de l'homme. Interpellé sur les moults arrestations notées Ismaila Madior Fall réplique " Dans tous les pays du Monde il y a des attestations..Vous ne pouvez pas me citer un pays où il y a zéro arrestation..Je crois savoir qu'un état c'est le respect des droits fondamentaux...mais quand il y a des fauteurs de troubles on les arrête.. Quand des individus violent la loi, troublent l'ordre public, on les arrête mais on les juge..La police, la gendarmerie servent à ça.. c'est à traquer les fauteurs de troubles, ceux qui violent la loi et à les juger selon les principes respectueux des droits humains....