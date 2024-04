Saly/ Les grandes recommandations du forum civil à Bassirou Diomaye Diakher faye ..."Nous avons demandé au Président Bassirou... ( Birahim Seck)

Le Forum Civil en séminaire à Saly en a profité pour s'exprimer sur l'actualité...Son patron pour ne le nommer Birahim Seck face à la presse de Mbour est largement revenu sur le fonctionnement des corps de contrôle, la reddition des comptes, la déclaration de patrimoine....



"Le Forum civil travaille pour la promotion de la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption

Conformément au code de transparence de la gestion publique a suggéré le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à faire l'état des lieux de la gestion des finances publiques. De mettre en oeuvre aussi de façon rigoureuse les dernières réformes opérées dans le cadre de la bonne gouvernance. Il y a aussi la loi de la déclaration de patrimoine que nous lui demandons de faire appliquer la loi avec rigueur et de la façon la plus stricte possible. L'autre point c'est de mettre en oeuvre de la façon la plus effective possible le pôle judiciaire financier qui en son sein dispose d'un parquet financier.

Il faut impérativement pour que la transparence et la recevabilité soient une réalité au Sénégal, il faut que le pôle ait en son sein des hommes compétents. En ce moment, la lutte contre la corruption qu'il a décrété pourrait avoir un début de solution.

Depuis des années, les corps de contrôle ont refusé catégoriquement d'appliquer la recevabilité, de publier les rapports sur la gestion des finances publiques. La Cour des Comptes de 2018 à nos jours, l'IGE qui devrait publier chaque année sur l'état de la gouvernance et la reddition des comptes, l'Armp n'en parlons pas, l'Acop aussi.



Les gens parlent du rapport des fonds COVID-19 mais il y en a beaucoup d'autres" a souligné Birahim Seck...