Saly : "Au regard du déficit criard qui s'accentue d'année en année, une attention toute particulière doit être accordée à ce projet 100.000 logements bien que des avancées ont été faites "(Abdoulaye Sow, ministre)

Les acteurs du ministère de l'urbanisme en retraite dans la ville touristique de Saly, veulent passer au peigne fin de toutes les activités de leur département pour des solutions réfléchies, concertées et urgentes...

Une rencontre présidée par le ministre de tutelle Abdoulaye Sow, qui lie son déplacement à l'importance que le président de la République Macky Sall accorde à ce secteur. Une occasion pour le ministre d'inviter les acteurs à un élan unitaire.

" L'importance toute particulière que son Excellence Monsieur le President de la République Macky Sall accorde au secteur, d'ailleurs rappelée par le Premier ministre Amadou Ba, la semaine passée lorsqu'il présidait la cérémonie d'ouverture de la 4e édition du SENHABITAT, fait que nous devrons pour toujours, hâter le pas pour mériter sa confiance. Il sera aussi question de s'interroger sur notre manière de travailler, nos comportements au travail, nos interactions internes et externes, bref notre propre autocritique, en chassant les côtes individuel et collectif de nous, contraires pour une administration performante et chantre de l'orthodoxie. L'atelier sera donc une tribune privilégiée pour une meilleure organisation, gage d'efficacité et d'efficience pour plus de performance et d'impact fortement apprécié", soulignera Abdoulaye Sow.

Le ministre de l'urbanisme dans le même sillage est revenu sur la question des 100.000 logements qui reste une priorité pour le chef de l’État et son gouvernement, dira Abdoulaye Sow. "Bien que tous les programmes et projets du ministère sont utiles et impactant sur la vie des populations, vous le savez mieux que moi, le projet 100.000 logements au regard de la forte demande, du loyer de plus en plus cher et de son impact dans le développement économique et social du pays, reste une super priorité. C'est d'ailleurs ce qu'a compris le chef de l'État qui a instruit, Monsieur le Premier ministre et son gouvernement à travers notre département, à accélérer sa mise en œuvre, pour une production à l'échelle de logements. Depuis 2019 et même avant, beaucoup a été fait. Toutefois, au regard du déficit criard qui s'accentue d'année d'année, une attention toute particulière doit être accordée à ce projet", a conclu le ministre de l'urbanisme...