Salle de vente de Dakar : Après l'incendie, la collectivité Lébou veut construire un immeuble R+12...

Située sur l'avenue Lamine Guèye, non loin du marché Sandaga, la salle de vente du marché Sandaga a pris feu des suites d'un court-circuit survenu ce lundi 7 mars 2022.



La société civile immobilière, fondée autour d'une collectivité a organisé un point de presse pour demander leur titre foncier à l'État du Sénégal. Sur une superficie de 1.352 mètres carrés, la Salle de vente de Dakar est devenue un terrain rasé à cause de cet incendie d'une rare violence. Regroupés autour d'une collectivité, ces derniers disent qu'ils ont déjà obtenu une autorisation de construire un immeuble R+12.



Les membres de cette collectivité promettent ainsi de poursuivre le combat pour avoir gain de cause puisque ces terres, disent-ils, leur « reviennent de droit par la préemption et légitimement par le sang », datant depuis 1982 par décret.



Regroupé autour d'une collectivité, ces derniers interpellent les autorités étatiques et se donnent rendez-vous ce samedi pour clôturer le site...