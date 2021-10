Saisie de drogue au large de Dakar : la quantité interceptée revue à la hausse.

Dans un premier temps, une information faisait état de la saisie par la Marine nationale de 1000 kg de cocaïne au large de Dakar. En réalité, la quantité saisie par les soldats est de 2 tonnes.



Le communiqué de la Direction de l’Information et des relations publiques parvenu à Dakaractu affirme que l’opération ayant permis d’intercepter le navire qui transportait la substance prohibée s’est déroulée le 17 octobre à 196 nautiques (363 km) de Dakar. Dénommé « La Rosa », le navire avait à son bord cinq membres de l’équipage.



Pour réussir cette mission, l’armée sénégalaise a mis à contribution les vedettes Lac Retba et Cachouane, avec des unités de la Force spéciale mer embarquées. « L’opération a été une réussite grâce à l’appui aérien de l’avion de patrouille maritime CASA 235 de l’armée de l’Air et de l’avion Falcon-50 français stationné à Dakar », précise le communiqué reçu à Dakaractu.



Cette nouvelle prouesse de la marine nationale intervient quatre mois après l’interception de 8 tonnes de haschich, encore dans les eaux sénégalaises.



Cette abondance avec laquelle les saisies de drogue s’opèrent au Sénégal doit interpeller sur la place que notre pays est en train d’occuper dans le trafic international de drogue.



En 2019, une saisie de cocaïne dans des véhicules en transit au port de Dakar, révélée par Dakaractu avait défrayé la chronique.