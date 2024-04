Saisie d'une tonne de cocaïne : la division de l'OCRTIS hérite du dossier pour traquer le convoyeur

La brigade commerciale des Douanes de Kidira, une subdivision de Tambacounda a saisi ce dimanche 14 avril 2024 vers 20 h, 1 137,6 kg de cocaïne conditionnés en 948 plaquettes et mis dans des sacs soigneusement dissimulés dans le double fond d’un camion frigorifique venant du Mali.



D'après les informations rapportées par le journal L'Observateur la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic de stupéfiants (OCRTIS) vient d'hériter de l’enquête pour renforcer l'équipe qui a été mise en place pour traquer le convoyeur qui a disparu dans la nature.



À la suite d’une délégation judiciaire envoyée par le Parquet de Tamba renseigne la même source, les éléments OCRTIS sont mieux outillés, plus aguerris à mener ce type d’investigations complexes et ont une compétence nationale qui leur permet d’enquêter sur l’ensemble du territoire national.