Saint Valentin : l'intimité de la fête des amoureux entre 4 murs

La fête des amoureux ou encore la Saint Valentin est célébrée ce mercredi à l'échelle internationale. Au Sénégal, même si l'événement coïncide avec un climat socipolitique tendu, cela n'empêche en rien que les gens s'activent aux préparatifs.



Dans les marchés, la convoitise des boutiques d'astuces et de gadgets pour couples, à la recherche d'articles sensuels pour réchauffer leur vie de couple, fait rage.

Entre nuisettes sexy, gadgets, parfums, encens, et produits aphrodisiaques, le choix est le même pour chaque commande.

Célibataire ou marié, le choix est partagé entre des coffrets selon les composants et les prix, ceci au plus grand profit des vendeurs qui saisissent l'opportunité pour doubler leurs gains et fructifier leur business.

Reportage...