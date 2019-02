Saint-Valentin : La philosophie du « mbeugél té yallah rek takh » est-elle toujours d'actualité?

Si certains pensent que l'amour n'est célébré que par les jeunes, le couple Malick Ndiaye et Satou Ndiaye prouve le contraire.

En ce jour de Saint-Valentin, ils ont renouvelé leurs promesses d'amour mutuel et continuent de nourrir ce beau sentiment qui les unit depuis 17 années. Et même s'ils ne font pas partie de ceux là qui vouent un culte à la fête de la Saint-Valentin, ils pensent tout de même que l'amour doit être célébré chaque jour, et à tout instant. L'amour contre vents et marées, ce couple le vit et y croit. Ainsi, ils invitent toutes les personnes à croire en l'amour véritable et sincère, car il est plus fort que tout...