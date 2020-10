Saint-Louis / Victimes de l’émigration clandestine : Mansour Faye a présenté ses condoléances et a exhorté la jeunesse à renoncer aux traversées périlleuses.

Le Maire de Saint-Louis a présenté ses condoléances aux familles de 20 de nos compatriotes morts dimanche dans l’explosion de leur pirogue au large de Mbour. En rendant visite aux parents des victimes habitant le quartier de Pikine de Saint-Louis, le Maire a également exprimé sa compassion à tous les parents ayant perdu des enfants dans cette tragédie pour la jeunesse.



Dans la douleur de cette perte subite de leur progéniture, les familles ont aussi reçu un réconfort de la part du président de la République, Monsieur Macky Sall, par la voix du Ministre du Développement Communautaire et de l’Équité sociale et territoriale.



Mansour Faye, a attiré l’attention des jeunes sur les traversées périlleuses de l’Atlantique et de la Méditerranée à bord d’embarcations de fortune. Il a fortement insisté sur le caractère suicidaire de l’émigration clandestine pour les populations. En lieu et place de cette dangereuse tentation de l’ailleurs, il a invité ses jeunes compatriotes à contribuer à l’édification du Sénégal nouveau avec la politique de résilience du président de la République caractérisée par la mobilisation de toutes les énergies vers l’objectif fondamental d’une transformation économique et sociale durable. Sur ce point, le Maire de Saint-Louis a délivré un message essentiel : il est possible, de réaliser ses rêves au pays.



En guise de complément au message de sensibilisation suscitant l’adhésion des jeunes, M. Faye prône une intensification des contrôles. Et, surtout, il préconise la plus grande fermeté contre les passeurs qui tiennent une rente au détriment de la quiétude des jeunes et de leurs familles.



Et toujours fidèle à sa politique sociale inclusive, l’État réitère son engagement sans faille aux côtés des familles des victimes et, de manière plus large, de tous les citoyens sénégalais.