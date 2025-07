Saint-Louis – Réseau Qnet sous les verrous : séquestration, escroquerie et séjour irrégulier au cœur du scandale

Une opération coup de poing menée par le Commissariat central de Saint-Louis a permis de démanteler un réseau d’escroquerie et de séjour irrégulier actif au quartier HLM de Ngallèle. Onze (11) personnes ont été interpellées dans le cadre de cette affaire, poursuivies pour :

• Association de malfaiteurs

• Escroquerie

• Tentative d’extorsion de fonds

• Séjour irrégulier





Des profils variés, un même réseau



Les individus arrêtés sont d’origines sénégalaise, guinéenne et togolaise, avec des profils aussi divers que agents marketing, soudeur, maçon ou étudiant.





Une fausse offre d’emploi qui vire à la séquestration



Tout est parti d’une dénonciation courageuse d’un enseignant-chercheur, signalant qu’une jeune fille malienne avait été recrutée via Facebook par une femme lui promettant un emploi fictif rémunéré 100 000 FCFA/semaine. À son arrivée à Saint-Louis, la jeune fille découvre qu’il s’agit en réalité d’un recrutement déguisé dans le cadre des activités de Qnet, structure régulièrement citée dans des affaires d’arnaques pyramidales.



Refusant d’adhérer au système, elle aurait été empêchée de repartir, ce qui a motivé l’intervention rapide des autorités.





Garde à vue et enquête ouverte



Les 11 personnes mises en cause ont nié en bloc, mais ont toutes été placées en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer le niveau de responsabilité de chacun et démanteler les ramifications potentielles de cette organisation.